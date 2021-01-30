Вердер - Шальке 30.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вердер - Шальке, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Флориан Кофельдт
|Кристиан Гросс
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 3
|30.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 1
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 2
|03.04.2019
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 2
|08.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|4 : 2
|20.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|0 : 2
|03.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 2
|16.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 2
|04.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|3 : 0
|06.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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