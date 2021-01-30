  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Вердер - Шальке 30.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
30 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур
ВердерШальке

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вердер - Шальке, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вердер
Бремен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Германия Флориан Кофельдт
Швейцария Кристиан Гросс
История личных встреч
26.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Шальке-041 : 3Вердер
30.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 29 Шальке-040 : 1Вердер
23.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 12 Вердер1 : 2Шальке-04
03.04.2019 Кубок Германии 1/4 финала Шальке-040 : 2Вердер
08.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 Вердер4 : 2Шальке-04
20.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Шальке-040 : 2Вердер
03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Шальке-041 : 2Вердер
16.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Вердер1 : 2Шальке-04
04.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 27 Вердер3 : 0Шальке-04
06.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 10 Шальке-043 : 1Вердер

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Вердер - Аугсбург 16.01.2021 прямая трансляция
    Вердер - Аугсбург 16.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100 16 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур Главный судья: Саша Штегеманн...
  • Вердер - Унион 02.01.2021 прямая трансляция
    Вердер - Унион 02.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100 2 января 2020, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур Главный судья: Тобиас Штилер...
  • Вердер - Герта 19.09.2020 прямая трансляция
    Вердер - Герта 19.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100 19 августа 2020, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига. 1-й тур...
  • Вердер - Арминия 03.10.2020 прямая трансляция
    Вердер - Арминия 03.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100 3 октября 2020, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига. 3-й тур...
  • Вердер - Боруссия Д 15.12.2020 прямая трансляция
    Вердер - Боруссия Д 15.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100 15 декабря 2020, Вторник. 22:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close