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Бавария - Хоффенхайм 30.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
30 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур
БаварияХоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бавария - Хоффенхайм, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
27.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Хоффенхайм4 : 1Бавария
29.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 24 Хоффенхайм0 : 6Бавария
05.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Бавария4 : 3Хоффенхайм
05.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 7 Бавария1 : 2Хоффенхайм
18.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 18 Хоффенхайм1 : 3Бавария
24.08.2018 Германия - Бундеслига Тур 1 Бавария3 : 1Хоффенхайм
27.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Бавария5 : 2Хоффенхайм
09.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Хоффенхайм2 : 0Бавария
15.07.2017 Кубок Телеком 1/2 финала Бавария1 : 0Хоффенхайм
04.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 27 Хоффенхайм1 : 0Бавария

Отзывы и комментарии к матчу

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