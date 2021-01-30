Бавария - Хоффенхайм 30.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бавария - Хоффенхайм, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Ханс-Дитер Флик
|Себастьян Хёнес
|27.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|4 : 1
|29.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 6
|05.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|4 : 3
|05.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 2
|18.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 3
|24.08.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|3 : 1
|27.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|5 : 2
|09.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 0
|15.07.2017
|Кубок Телеком
|1/2 финала
|1 : 0
|04.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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