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Вест Хэм - Ливерпуль 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
31 января 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 20-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Вест ХэмЛиверпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вест Хэм - Ливерпуль, который запланирован на 31 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
31.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ливерпуль2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Ливерпуль3 : 2Вест Хэм Юнайтед
29.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 18 Вест Хэм Юнайтед0 : 2Ливерпуль
04.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Ливерпуль
12.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Ливерпуль4 : 0Вест Хэм Юнайтед
24.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ливерпуль4 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Хэм Юнайтед1 : 4Ливерпуль
14.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 37 Вест Хэм Юнайтед0 : 4Ливерпуль
11.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 15 Ливерпуль2 : 2Вест Хэм Юнайтед
09.02.2016 Кубок Англии 1/16 финала, переигровки Вест Хэм Юнайтед2 : 1 ДВЛиверпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
0'
Промо матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»

Отзывы и комментарии к матчу

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