Вест Хэм - Ливерпуль 31.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вест Хэм - Ливерпуль, который запланирован на 31 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Дэвид Мойес
|Юрген Клопп
|31.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 1
|24.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 2
|29.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 2
|04.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|12.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|4 : 0
|24.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|4 : 1
|04.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 4
|14.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 4
|11.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
|09.02.2016
|Кубок Англии
|1/16 финала, переигровки
|2 : 1 ДВ
Отзывы и комментарии к матчу
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