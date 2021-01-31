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Брайтон - Тоттенхэм 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
31 января 2021, Воскресенье. 22:15 МСК. АПЛ, 21-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
БрайтонТоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брайтон - Тоттенхэм, который запланирован на 31 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
01.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Тоттенхэм Хотспур
23.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
22.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Тоттенхэм Хотспур
17.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 17 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2014 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
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Промо матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур»

Отзывы и комментарии к матчу

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