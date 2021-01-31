Брайтон - Тоттенхэм 31.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брайтон - Тоттенхэм, который запланирован на 31 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Грэм Поттер
|Жозе Моуринью
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 1
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 1
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|3 : 0
|23.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 0
|22.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 2
|17.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|1 : 1
|13.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 0
|29.10.2014
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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