  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Челси - Бёрнли 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
31 января 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. АПЛ, 21-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
ЧелсиБернли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Бёрнли, который запланирован на 31 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Челси
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Англия Шон Дайч
История личных встреч
31.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Бёрнли0 : 3Челси
11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Челси3 : 0Бёрнли
26.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Бёрнли2 : 4Челси
22.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Челси2 : 2Бёрнли
28.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Бёрнли0 : 4Челси
19.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 31 Бёрнли1 : 2Челси
12.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 1 Челси2 : 3Бёрнли
12.02.2017 Англия - Премьер-лига Тур 25 Бёрнли1 : 1Челси
27.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 3 Челси3 : 0Бёрнли
21.02.2015 Англия - Премьер-лига Тур 26 Челси1 : 1Бёрнли
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Челси» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
0'
Промо матча «Челси» — «Бёрнли»

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Челси - Моркам 10.01.2021 прямая трансляция
    Челси - Моркам 10.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055 10 января 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Кубок Англии, 1/32 Финала Главный судья: Даррен...
  • Челси - Лутон Таун 24.01.2021 прямая трансляция
    Челси - Лутон Таун 24.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055 24 января 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Кубок Англии, 1/16 Финала Главный судья: Дэвид...
  • Бёрнли - Фулхэм 03.01.2021 прямая трансляция
    Бёрнли - Фулхэм 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 3 января 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. АПЛ, 17-й тур Главный судья: Крейг Поусон (Южный...
  • Саутгемптон - Шрусбери Таун 19.01.2021 прямая трансляция
    Саутгемптон - Шрусбери Таун 19.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689 19 января 2021, Вторник. 23:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 Финала Главный судья: Грэм Скотт...
  • Фулхэм - Бёрнли 24.01.2021 прямая трансляция
    Фулхэм - Бёрнли 24.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700 24 января 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Кубок Англии, 1/16 Финала Главный судья: Эндрю...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close