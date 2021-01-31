Челси - Бёрнли 31.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Бёрнли, который запланирован на 31 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Томас Тухель
|Шон Дайч
|31.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|0 : 3
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|3 : 0
|26.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 4
|22.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 2
|28.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 4
|19.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 2
|12.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 3
|12.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|27.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 0
|21.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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