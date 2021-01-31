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Лестер - Лидс Юнайтед 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 21-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
ЛестерЛидс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лестер - Лидс Юнайтед, который запланирован на 31 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
02.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Лидс Юнайтед1 : 4Лестер Сити
24.10.2017 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Лестер Сити3 : 1Лидс Юнайтед
18.01.2014 Англия - Чемпионшип Тур 26 Лидс Юнайтед0 : 1Лестер Сити
11.08.2013 Англия - Чемпионшип Тур 2 Лестер Сити0 : 0Лидс Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
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Промо матча «Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед»

Отзывы и комментарии к матчу

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