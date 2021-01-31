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Хетафе - Алавес 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
31 января 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 21-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
ХетафеАлавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хетафе - Алавес, который запланирован на 31 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Алавес
Витория
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Фернандес Абелардо
История личных встреч
26.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Алавес0 : 0Хетафе
13.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Алавес0 : 0Хетафе
31.08.2019 Испания - Примера Тур 3 Хетафе1 : 1Алавес
18.01.2019 Испания - Примера Тур 20 Хетафе4 : 0Алавес
27.09.2018 Испания - Примера Тур 6 Алавес1 : 1Хетафе
07.04.2018 Испания - Примера Тур 31 Алавес2 : 0Хетафе
30.11.2017 Кубок Испании 1/16 финала Алавес3 : 0Хетафе
18.11.2017 Испания - Примера Тур 12 Хетафе4 : 1Алавес
24.10.2017 Кубок Испании 1/16 финала Хетафе0 : 1Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

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