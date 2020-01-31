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Кадис - Атлетико 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
31 января 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 21-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
КадисАтлетико

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кадис - Атлетико, который запланирован на 31 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кадис
Кадис
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Испания Альваро Сервера
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
07.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Атлетико М4 : 0Кадис
12.08.2016 Товарищеские матчи (клубы) Август 2016 Кадис1 : 1 3 : 2Атлетико М

Отзывы и комментарии к матчу

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