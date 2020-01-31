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Гранада - Сельта 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
31 января 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 21-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
ГранадаСельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Сельта, который запланирован на 31 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Гранада
Гранада
Сельта
Виго
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
29.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Сельта3 : 1Гранада
29.02.2020 Испания - Примера Тур 26 Гранада0 : 0Сельта
15.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Сельта0 : 2Гранада
16.04.2017 Испания - Примера Тур 32 Гранада0 : 3Сельта
27.11.2016 Испания - Примера Тур 13 Сельта3 : 1Гранада
25.04.2016 Испания - Примера Тур 35 Сельта2 : 1Гранада
20.12.2015 Испания - Примера Тур 16 Гранада0 : 2Сельта
08.04.2015 Испания - Примера Тур 30 Гранада1 : 1Сельта
09.11.2014 Испания - Примера Тур 11 Сельта0 : 0Гранада
01.02.2014 Испания - Примера Тур 22 Гранада1 : 2Сельта

Отзывы и комментарии к матчу

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