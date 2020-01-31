Гранада - Сельта 31.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Сельта, который запланирован на 31 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Диего Пенас Мартинес
|Эдуардо Херман Коудет
|29.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 11
|3 : 1
|29.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 0
|15.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 2
|16.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 32
|0 : 3
|27.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 13
|3 : 1
|25.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 1
|20.12.2015
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 2
|08.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 1
|09.11.2014
|Испания - Примера
|Тур 11
|0 : 0
|01.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 2
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