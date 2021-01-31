Рома - Верона 31.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Верона, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Паулу Фонсека
|Иван Юрич
|19.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 0 Т
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 33
|2 : 1
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 3
|04.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 1
|16.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 4
|3 : 0
|17.01.2016
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 1
|22.08.2015
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 1
|22.02.2015
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 1
|27.09.2014
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 0
|26.01.2014
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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