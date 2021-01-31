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Рома - Верона 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
31 января 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 20-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
РомаВерона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Верона, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рома
Рим
Верона
Верона
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
19.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Верона3 : 0 ТРома
15.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Рома2 : 1Верона
01.12.2019 Италия - Серия А Тур 14 Верона1 : 3Рома
04.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Верона0 : 1Рома
16.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Рома3 : 0Верона
17.01.2016 Италия - Серия А Тур 20 Рома1 : 1Верона
22.08.2015 Италия - Серия А Тур 1 Верона1 : 1Рома
22.02.2015 Италия - Серия А Тур 24 Верона1 : 1Рома
27.09.2014 Италия - Серия А Тур 5 Рома2 : 0Верона
26.01.2014 Италия - Серия А Тур 21 Верона1 : 3Рома

Отзывы и комментарии к матчу

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