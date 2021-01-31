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Кальяри - Сассуоло 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 20-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
КальяриСассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кальяри - Сассуоло, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
20.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Сассуоло1 : 1Кальяри
18.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Кальяри1 : 1Сассуоло
08.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Сассуоло2 : 2Кальяри
26.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Сассуоло3 : 0Кальяри
26.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Кальяри2 : 2Сассуоло
11.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Сассуоло0 : 0Кальяри
20.09.2017 Италия - Серия А Тур 5 Кальяри0 : 1Сассуоло
21.05.2017 Италия - Серия А Тур 37 Сассуоло6 : 2Кальяри
22.12.2016 Италия - Серия А Тур 18 Кальяри4 : 3Сассуоло
03.12.2015 Кубок Италии 4-й раунд Сассуоло0 : 1Кальяри

Отзывы и комментарии к матчу

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