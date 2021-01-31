Кальяри - Сассуоло 31.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кальяри - Сассуоло, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Эусебио Ди Франческо
|Роберто де Дзерби
|20.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 1
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 2
|26.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|3 : 0
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 2
|11.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 0
|20.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 1
|21.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 37
|6 : 2
|22.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 18
|4 : 3
|03.12.2015
|Кубок Италии
|4-й раунд
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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