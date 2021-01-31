Вольфсбург - Фрайбург 31.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вольфсбург - Фрайбург, который запланирован на 31 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Оливер Гласнер
|Кристиан Штрайх
|27.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 2
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 0
|09.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|3 : 3
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 3
|07.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 2
|18.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|3 : 1
|05.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|0 : 1
|05.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|0 : 3
|07.04.2015
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
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