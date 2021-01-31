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Вольфсбург - Фрайбург 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
31 января 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 19-й тур
ВольфсбургФрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вольфсбург - Фрайбург, который запланирован на 31 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
27.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Фрайбург1 : 1Вольфсбург
13.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Вольфсбург2 : 2Фрайбург
07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Фрайбург1 : 0Вольфсбург
09.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 21 Фрайбург3 : 3Вольфсбург
22.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 4 Вольфсбург1 : 3Фрайбург
07.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 Фрайбург0 : 2Вольфсбург
18.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 12 Вольфсбург3 : 1Фрайбург
05.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 27 Вольфсбург0 : 1Фрайбург
05.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 10 Фрайбург0 : 3Вольфсбург
07.04.2015 Кубок Германии 1/4 финала Вольфсбург1 : 0Фрайбург

Отзывы и комментарии к матчу

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