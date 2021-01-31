Ницца - Сент-Этьен 31.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ницца - Сент-Этьен, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Адриан Урся
|Клод Пюэль
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 3
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|4 : 1
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|3 : 0
|16.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|1 : 1
|21.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 0
|05.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 0
|08.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 0
|20.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 1
|07.05.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|2 : 0
|27.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
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