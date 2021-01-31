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Ницца - Сент-Этьен 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
31 января 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Франк Шнедер (Франция)
НиццаСент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ницца - Сент-Этьен, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ницца
Ницца
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
Румыния Адриан Урся
Франция Клод Пюэль
История личных встреч
18.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 7 Сент-Этьен1 : 3Ницца
04.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 Сент-Этьен4 : 1Ницца
18.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 37 Сент-Этьен3 : 0Ницца
16.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 18 Ницца1 : 1Сент-Этьен
21.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 22 Ницца1 : 0Сент-Этьен
05.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 1 Сент-Этьен1 : 0Ницца
08.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 24 Ницца1 : 0Сент-Этьен
20.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 13 Сент-Этьен0 : 1Ницца
07.05.2016 Франция - Лига 1 Тур 37 Ницца2 : 0Сент-Этьен
27.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 8 Сент-Этьен1 : 4Ницца

Отзывы и комментарии к матчу

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