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Лилль - Дижон 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
31 января 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
ЛилльДижон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лилль - Дижон, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лилль
Лилль
Дижон
Дижон
Главные тренеры
Франция Кристоф Галтье
Франция Давид Линарес
История личных встреч
16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Дижон0 : 2Лилль
12.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 Дижон1 : 0Лилль
30.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 15 Лилль1 : 0Дижон
03.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 27 Лилль1 : 0Дижон
20.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 10 Дижон1 : 2Лилль
12.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 37 Лилль2 : 1Дижон
16.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 18 Дижон3 : 0Лилль
21.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 21 Дижон0 : 0Лилль
20.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 2 Лилль1 : 0Дижон
21.04.2012 Франция - Лига 1 Тур 33 Дижон0 : 2Лилль

Отзывы и комментарии к матчу

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