Лилль - Дижон 31.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лилль - Дижон, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Кристоф Галтье
|Давид Линарес
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|0 : 2
|12.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 0
|30.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 0
|03.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 0
|20.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 2
|12.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|2 : 1
|16.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 0
|21.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 0
|20.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 0
|21.04.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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