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Нант - Монако 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
31 января 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
НантМонако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Нант - Монако, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Нант
Нант
Монако
Монако
Главные тренеры
Франция Раймон Доменек
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Монако2 : 1Нант
25.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 Нант0 : 1Монако
16.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Монако1 : 0Нант
11.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 1 Нант1 : 3Монако
07.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 32 Монако2 : 1Нант
29.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 15 Нант1 : 0Монако
05.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 28 Монако4 : 0Нант
20.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 2 Нант0 : 1Монако
28.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 28 Нант0 : 0Монако
21.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 14 Монако1 : 0Нант

Отзывы и комментарии к матчу

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