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Лорьян - ПСЖ 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
ЛорьянПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - ПСЖ, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 ПСЖ2 : 0Лорьян
19.01.2020 Кубок Франции 1/16 финала Лорьян0 : 1ПСЖ
12.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 29 Лорьян1 : 2ПСЖ
21.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 19 ПСЖ5 : 0Лорьян
19.04.2016 Кубок Франции 1/2 финала Лорьян0 : 1ПСЖ
03.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 24 ПСЖ3 : 1Лорьян
21.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 14 Лорьян1 : 2ПСЖ
20.03.2015 Франция - Лига 1 Тур 30 ПСЖ3 : 1Лорьян
01.11.2014 Франция - Лига 1 Тур 12 Лорьян1 : 2ПСЖ
21.03.2014 Франция - Лига 1 Тур 30 Лорьян0 : 1ПСЖ

Отзывы и комментарии к матчу

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