Лорьян - ПСЖ 31.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - ПСЖ, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Кристоф Пеллиссье
|Маурисио Почеттино
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 0
|19.01.2020
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 1
|12.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 2
|21.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|5 : 0
|19.04.2016
|Кубок Франции
|1/2 финала
|0 : 1
|03.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|3 : 1
|21.11.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 2
|20.03.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|3 : 1
|01.11.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 2
|21.03.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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