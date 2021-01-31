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Брест - Метц 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
БрестМетц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брест - Метц, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брест
Брест
Метц
Метц
Главные тренеры
Франция Оливье Далль'Оглио
Франция Фредерик Антонетти
История личных встреч
29.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 Метц0 : 2Брест
30.10.2019 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Метц1 : 1 3 : 4Брест
05.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 9 Брест2 : 0Метц
17.05.2019 Франция - Лига 2 Тур 38 Метц1 : 0Брест
30.07.2018 Франция - Лига 2 Тур 1 Брест0 : 1Метц
26.02.2016 Франция - Лига 2 Тур 28 Метц2 : 2Брест
03.10.2015 Франция - Лига 2 Тур 10 Брест1 : 1Метц
12.02.2015 Кубок Франции 1/8 финала Метц0 : 0 3 : 4Брест

Отзывы и комментарии к матчу

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