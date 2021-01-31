Брест - Метц 31.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брест - Метц, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Оливье Далль'Оглио
|Фредерик Антонетти
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|0 : 2
|30.10.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 0
|17.05.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 38
|1 : 0
|30.07.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 1
|0 : 1
|26.02.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 28
|2 : 2
|03.10.2015
|Франция - Лига 2
|Тур 10
|1 : 1
|12.02.2015
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 0 3 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
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