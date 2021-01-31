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Анже - Ним 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
ЛорьянНим

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Анже - Ним, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Анже
Анже
Ним
Ним
Главные тренеры
Франция Стефан Мулен
Франция Жером Арпинон
История личных встреч
08.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Ним1 : 5Анже
15.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 25 Ним1 : 0Анже
23.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 14 Анже1 : 0Ним
23.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 20 Ним3 : 1Анже
11.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 1 Анже3 : 4Ним

Отзывы и комментарии к матчу

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