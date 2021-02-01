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Порту - Риу Аве смотреть онлайн 01.02.2021

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
1 Февраля 2021, Понедельник. 22:00 МСК. Примейра, 16-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
ПортуРиу Ави

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Порту - Риу Аве, который запланирован на 01 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 16-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Порту
Порту
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Педру Филипе Фернандеш да Силва Кунья
Португалия Педру Филипе Фернандеш да Силва Кунья
История личных встреч
07.03.2020 Португалия - Примейра Тур 24 Порту1 : 1Риу Аве
29.09.2019 Португалия - Примейра Тур 7 Риу Аве0 : 1Порту
26.04.2019 Португалия - Примейра Тур 31 Риу Аве2 : 2Порту
23.12.2018 Португалия - Примейра Тур 14 Порту2 : 1Риу Аве
18.02.2018 Португалия - Примейра Тур 23 Порту5 : 0Риу Аве
22.12.2017 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 1 Порту3 : 0Риу Аве
17.09.2017 Португалия - Примейра Тур 6 Риу Аве1 : 2Порту
21.01.2017 Португалия - Примейра Тур 18 Порту4 : 2Риу Аве
12.08.2016 Португалия - Примейра Тур 1 Риу Аве1 : 3Порту
07.05.2016 Португалия - Примейра Тур 33 Риу Аве1 : 3Порту

Отзывы и комментарии к матчу

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