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Бетис - Осасуна смотреть онлайн 01.02.2021

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
1 Февраля 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 21-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
БетисОсасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бетис - Осасуна, который запланирован на 01 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бетис
Севилья
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
06.12.2020 Испания - Примера Тур 12 Осасуна0 : 2Бетис
08.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Бетис3 : 0Осасуна
20.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Осасуна0 : 0Бетис
18.03.2017 Испания - Примера Тур 28 Бетис2 : 0Осасуна
21.10.2016 Испания - Примера Тур 9 Осасуна1 : 2Бетис
05.04.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 32 Бетис3 : 0Осасуна
02.11.2014 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 11 Осасуна3 : 2Бетис
18.05.2014 Испания - Примера Тур 38 Осасуна2 : 1Бетис
12.01.2014 Испания - Примера Тур 19 Бетис1 : 2Осасуна
09.03.2013 Испания - Примера Тур 27 Бетис2 : 1Осасуна

Отзывы и комментарии к матчу

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