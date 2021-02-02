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Вулверхэмптон - Арсенал смотреть онлайн 02.02.2021

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
2 Февраля 2021, Вторник. 21:00 МСК. АПЛ, 22-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
ВулверхэмптонАрсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вулверхэмптон - Арсенал, который запланирован на 02 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Испания Микель Артета
История личных встреч
29.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Арсенал1 : 2Вулверхэмптон
04.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Вулверхэмптон0 : 2Арсенал
02.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Арсенал1 : 1Вулверхэмптон
24.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 31 Вулверхэмптон3 : 1Арсенал
11.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 12 Арсенал1 : 1Вулверхэмптон
11.04.2012 Англия - Премьер-лига Тур 33 Вулверхэмптон0 : 3Арсенал
27.12.2011 Англия - Премьер-лига Тур 18 Арсенал1 : 1Вулверхэмптон
12.02.2011 Англия - Премьер-лига Тур 27 Арсенал2 : 0Вулверхэмптон
10.11.2010 Англия - Премьер-лига Тур 12 Вулверхэмптон0 : 2Арсенал
03.04.2010 Англия - Премьер-лига Тур 33 Арсенал1 : 0Вулверхэмптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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