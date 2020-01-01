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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон смотреть онлайн 02.02.2021

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
2 Февраля 2021, Вторник. 23:15 МСК. АПЛ, 22-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
НорвичСаутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Юнайтед - Саутгемптон, который запланирован на 02 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
29.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Саутгемптон2 : 3Манчестер Юнайтед
13.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 35 Манчестер Юнайтед2 : 2Саутгемптон
31.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 4 Саутгемптон1 : 1Манчестер Юнайтед
02.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Манчестер Юнайтед3 : 2Саутгемптон
01.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Саутгемптон2 : 2Манчестер Юнайтед
30.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Манчестер Юнайтед0 : 0Саутгемптон
23.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 6 Саутгемптон0 : 1Манчестер Юнайтед
17.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 28 Саутгемптон0 : 0Манчестер Юнайтед
26.02.2017 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Юнайтед3 : 2Саутгемптон
19.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 2 Манчестер Юнайтед2 : 0Саутгемптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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