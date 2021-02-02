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Интер - Ювентус смотреть онлайн 02.02.2021

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
2 Февраля 2021, Вторник. 22:45 МСК. Кубок Италии, 1/2 Финала
Главный судья: Джанпаоло Кальварезе (Терамо, Италия)
ИнтерЮвентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Интер - Ювентус, который запланирован на 02 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Кубок Италии 2020/21. 1/2 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Интер М
Милан
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Андреа Пирло
История личных встреч
17.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Интер М2 : 0Ювентус
08.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Ювентус2 : 0Интер М
06.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Интер М1 : 2Ювентус
24.07.2019 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Ювентус1 : 1 4 : 3Интер М
27.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Интер М1 : 1Ювентус
07.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Ювентус1 : 0Интер М
28.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Интер М2 : 3Ювентус
09.12.2017 Италия - Серия А Тур 16 Ювентус0 : 0Интер М
05.02.2017 Италия - Серия А Тур 23 Ювентус1 : 0Интер М
18.09.2016 Италия - Серия А Тур 4 Интер М2 : 1Ювентус
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча финала Кубка Италии: «Интер» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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