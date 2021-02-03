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Ливерпуль - Брайтон смотреть онлайн 03.02.2021

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
3 Февраля 2021, Среда. 23:15 МСК. АПЛ, 22-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
ЛиверпульБрайтон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ливерпуль - Брайтон, который запланирован на 03 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
28.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ливерпуль
08.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Ливерпуль
30.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ливерпуль2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
12.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Ливерпуль
25.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ливерпуль4 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
02.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 15 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 5Ливерпуль
19.02.2012 Кубок Англии 1/8 финала Ливерпуль6 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
21.09.2011 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
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Промо матча «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

Отзывы и комментарии к матчу

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