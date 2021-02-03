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Астон Вилла - Вест Хэм смотреть онлайн 03.02.2021

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
3 Февраля 2021, Среда. 23:15 МСК. АПЛ, 22-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
Астон ВиллаВест Хэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Вилла - Вест Хэм, который запланирован на 03 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Англия Дин Смит
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
30.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Вест Хэм Юнайтед2 : 1Астон Вилла
26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Астон Вилла
16.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Астон Вилла0 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вест Хэм Юнайтед2 : 0Астон Вилла
26.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 18 Астон Вилла1 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 36 Астон Вилла1 : 0Вест Хэм Юнайтед
08.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Хэм Юнайтед0 : 0Астон Вилла
08.02.2014 Англия - Премьер-лига Тур 25 Астон Вилла0 : 2Вест Хэм Юнайтед
02.11.2013 Англия - Премьер-лига Тур 10 Вест Хэм Юнайтед0 : 0Астон Вилла
10.02.2013 Англия - Премьер-лига Тур 26 Астон Вилла2 : 1Вест Хэм Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
0'
Промо матча «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед»

Отзывы и комментарии к матчу

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