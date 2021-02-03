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Лидс Юнайтед - Эвертон смотреть онлайн 03.02.2021

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
3 Февраля 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 22-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
ЛидсЭвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лидс Юнайтед - Эвертон, который запланирован на 03 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
28.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Эвертон0 : 1Лидс Юнайтед
25.09.2012 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Лидс Юнайтед2 : 1Эвертон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
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Промо матча «Лидс Юнайтед» — «Эвертон»

Отзывы и комментарии к матчу

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