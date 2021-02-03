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Фулхэм - Лестер Сити смотреть онлайн 03.02.2021

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
3 Февраля 2021, Среда. 21:00 МСК. АПЛ, 22-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
ФулхэмЛестер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фулхэм - Лестер Сити, который запланирован на 03 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
30.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Лестер Сити1 : 2Фулхэм
09.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Лестер Сити3 : 1Фулхэм
05.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Фулхэм1 : 1Лестер Сити
29.10.2013 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Лестер Сити4 : 3Фулхэм
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
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Промо матча «Фулхэм» — «Лестер Сити»

Отзывы и комментарии к матчу

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