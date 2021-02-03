Бёрнли - Манчестер Сити смотреть онлайн 03.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бёрнли - Манчестер Сити, который запланирован на 03 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Шон Дайч
|Хосеп Гвардиола
|28.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|5 : 0
|30.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 3
|22.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|5 : 0
|03.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 4
|28.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 1
|26.01.2019
|Кубок Англии
|1/16 финала
|5 : 0
|20.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|5 : 0
|03.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 1
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 1
|21.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|3 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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