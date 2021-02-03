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Ян - Кёльн смотреть онлайн 03.02.2021

Стадион: Континенталь Арена (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
3 Февраля 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/8 Финала
ЯнКельн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ян - Кёльн, который запланирован на 03 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Кубок Германии, 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Мерсад Селимбегович
Германия Маркус Гисдоль
История личных встреч
12.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 33 Кёльн3 : 5Ян
07.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Ян1 : 3Кёльн

Отзывы и комментарии к матчу

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