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Леванте - Вильярреал смотреть онлайн 03.02.2021

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
3 Февраля 2021, Среда. 21:00 МСК. Кубок Испании, 1/4 Финала
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
ЛевантеВильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Леванте - Вильярреал, который запланирован на 03 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
Испания Пако Лопес
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
02.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Вильярреал2 : 1Леванте
15.02.2020 Испания - Примера Тур 24 Вильярреал2 : 1Леванте
23.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Леванте2 : 1Вильярреал
10.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Леванте0 : 2Вильярреал
04.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Вильярреал1 : 1Леванте
20.01.2018 Испания - Примера Тур 20 Вильярреал2 : 1Леванте
21.08.2017 Испания - Примера Тур 1 Леванте1 : 0Вильярреал
28.02.2016 Испания - Примера Тур 26 Вильярреал3 : 0Леванте
04.10.2015 Испания - Примера Тур 7 Леванте1 : 0Вильярреал
25.01.2015 Испания - Примера Тур 20 Вильярреал1 : 0Леванте

Отзывы и комментарии к матчу

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