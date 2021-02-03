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Гранада - Барселона смотреть онлайн 03.02.2021

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
3 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/4 Финала
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
ГранадаБарселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Барселона, который запланирован на 03 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Гранада
Гранада
Барселона
Барселона
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
09.01.2021 Испания - Примера Тур 18 Гранада0 : 4Барселона
19.01.2020 Испания - Примера Тур 20 Барселона1 : 0Гранада
21.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Гранада2 : 0Барселона
02.04.2017 Испания - Примера Тур 29 Гранада1 : 4Барселона
29.10.2016 Испания - Примера Тур 10 Барселона1 : 0Гранада
14.05.2016 Испания - Примера Тур 38 Гранада0 : 3Барселона
09.01.2016 Испания - Примера Тур 19 Барселона4 : 0Гранада
28.02.2015 Испания - Примера Тур 25 Гранада1 : 3Барселона
27.09.2014 Испания - Примера Тур 6 Барселона6 : 0Гранада
12.04.2014 Испания - Примера Тур 33 Гранада1 : 0Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Испании: «Гранада» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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