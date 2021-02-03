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Ренн - Лорьян смотреть онлайн 03.02.2021

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
3 Февраля 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
РеннЛорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ренн - Лорьян, который запланирован на 03 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ренн
Ренн
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Лорьян0 : 3Ренн
25.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 27 Ренн1 : 0Лорьян
29.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 15 Лорьян2 : 1Ренн
26.10.2016 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Ренн3 : 2Лорьян
09.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 20 Ренн2 : 2Лорьян
24.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 11 Лорьян1 : 1Ренн
04.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 31 Лорьян0 : 3Ренн
07.11.2014 Франция - Лига 1 Тур 13 Ренн1 : 0Лорьян
26.04.2014 Франция - Лига 1 Тур 35 Ренн1 : 1Лорьян
07.12.2013 Франция - Лига 1 Тур 17 Лорьян2 : 0Ренн

Отзывы и комментарии к матчу

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