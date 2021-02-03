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Реймс - Анже смотреть онлайн 03.02.2021

Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
3 Февраля 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Орельен Пети (Франция)
РеймсЛорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реймс - Анже, который запланирован на 03 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реймс
Реймс
Анже
Анже
Главные тренеры
Франция Давид Гуйон
Франция Стефан Мулен
История личных встреч
13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Анже1 : 0Реймс
01.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 22 Анже1 : 4Реймс
09.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Реймс0 : 0Анже
28.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 34 Анже1 : 1Реймс
20.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 10 Реймс1 : 1Анже
03.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 24 Реймс2 : 1Анже
22.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 7 Анже0 : 0Реймс

Отзывы и комментарии к матчу

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