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Сент-Этьен - Нант смотреть онлайн 03.02.2021

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
3 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
Сент-ЭтьенНант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сент-Этьен - Нант, который запланирован на 03 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Нант
Нант
Главные тренеры
Франция Клод Пюэль
Франция Раймон Доменек
История личных встреч
20.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 4 Нант2 : 2Сент-Этьен
12.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 Сент-Этьен0 : 2Нант
10.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Нант2 : 3Сент-Этьен
30.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 22 Нант1 : 1Сент-Этьен
30.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 15 Сент-Этьен3 : 0Нант
01.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 31 Нант0 : 3Сент-Этьен
03.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 16 Сент-Этьен1 : 1Нант
09.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 32 Сент-Этьен1 : 1Нант
21.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 6 Нант0 : 0Сент-Этьен
10.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 20 Нант2 : 1Сент-Этьен

Отзывы и комментарии к матчу

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