  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

ПСЖ - Ним смотреть онлайн 03.02.2021

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
3 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
ПСЖНим

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ПСЖ - Ним, который запланирован на 03 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Ним
Ним
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Франция Жером Арпинон
История личных встреч
16.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 7 Ним0 : 4ПСЖ
11.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 1 ПСЖ3 : 0Ним
23.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 26 ПСЖ3 : 0Ним
01.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 4 Ним2 : 4ПСЖ

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • ПСЖ - Брест 09.01.2021 прямая трансляция
    ПСЖ - Брест 09.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 9 января 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 19-й тур Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж...
  • ПСЖ - Монпелье 22.01.2021 прямая трансляция
    ПСЖ - Монпелье 22.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 22 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 21-й тур Главный судья: Вилли Делажо (Франция)...
  • ПСЖ - Лорьян 16.12.2020 прямая трансляция
    ПСЖ - Лорьян 16.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 16 декабря 2020, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 15-й тур Главный судья: Йоан Амель (Франция)...
  • ПСЖ - Страсбург 23.12.2020 прямая трансляция
    ПСЖ - Страсбург 23.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 23 декабря 2020, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 17-й тур Главный судья: Жером Мигелгорри...
  • ПСЖ - Анже 02.10.2020 прямая трансляция
    ПСЖ - Анже 02.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 2 октября 2020, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1,  6-й тур Главный судья: Франк...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close