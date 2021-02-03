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Дижон - Лион смотреть онлайн 03.02.2021

Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995
3 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
ДижонЛион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дижон - Лион, который запланирован на 03 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дижон
Дижон
Лион
Лион
Главные тренеры
Франция Давид Линарес
Франция Руди Гарсия
История личных встреч
28.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Лион4 : 1Дижон
19.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 10 Лион0 : 0Дижон
06.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 31 Лион1 : 3Дижон
26.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 7 Дижон0 : 3Лион
20.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 34 Дижон2 : 5Лион
23.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 7 Лион3 : 3Дижон
19.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 26 Лион4 : 2Дижон
27.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 3 Дижон4 : 2Лион
28.01.2012 Франция - Лига 1 Тур 21 Лион3 : 1Дижон
10.09.2011 Франция - Лига 1 Тур 5 Дижон1 : 2Лион

Отзывы и комментарии к матчу

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