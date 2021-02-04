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Бетис - Атлетик смотреть онлайн 04.02.2021

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
4 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/4 Финала
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
БетисАтлетик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бетис - Атлетик, который запланирован на 04 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
23.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Атлетик Б4 : 0Бетис
20.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Атлетик Б1 : 0Бетис
08.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Бетис3 : 2Атлетик Б
27.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Атлетик Б1 : 0Бетис
23.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Бетис2 : 2Атлетик Б
05.05.2018 Испания - Примера Тур 36 Атлетик Б2 : 0Бетис
22.12.2017 Испания - Примера Тур 17 Бетис0 : 2Атлетик Б
27.04.2017 Испания - Примера Тур 34 Атлетик Б2 : 1Бетис
11.12.2016 Испания - Примера Тур 15 Бетис1 : 0Атлетик Б
13.03.2016 Испания - Примера Тур 29 Атлетик Б3 : 1Бетис

Отзывы и комментарии к матчу

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