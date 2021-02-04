Бетис - Атлетик смотреть онлайн 04.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бетис - Атлетик, который запланирован на 04 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Мануэль Пеллегрини
|Марселино Гарсия Тораль
|23.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|4 : 0
|20.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 0
|08.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|3 : 2
|27.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|23.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 2
|05.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 0
|22.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 2
|27.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 34
|2 : 1
|11.12.2016
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 0
|13.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 29
|3 : 1
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