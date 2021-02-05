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Маритиму - Спортинг смотреть онлайн 05.02.2021

Стадион: Душ Баррейруш (Фуншал, Португалия), вместимость: 8922
5 Февраля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Примейра, 17-й тур
Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге (Португалия)
МаритимуСпортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Маритиму - Спортинг, который запланирован на 05 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 17-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Маритиму
Фуншал
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Бразилия Милтон Мендес
Португалия Эмануэл Ферро
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
История личных встреч
12.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Маритиму2 : 0Спортинг
28.01.2020 Португалия - Примейра Тур 18 Спортинг1 : 0Маритиму
11.08.2019 Португалия - Примейра Тур 1 Маритиму1 : 1Спортинг
25.02.2019 Португалия - Примейра Тур 23 Маритиму0 : 0Спортинг
29.09.2018 Португалия - Примейра Тур 6 Спортинг2 : 0Маритиму
16.09.2018 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 1 Спортинг3 : 1Маритиму
13.05.2018 Португалия - Примейра Тур 34 Маритиму2 : 1Спортинг
07.01.2018 Португалия - Примейра Тур 17 Спортинг5 : 0Маритиму
19.09.2017 Португалия - Кубок лиги Группа B. Тур 1 Спортинг0 : 0Маритиму
21.01.2017 Португалия - Примейра Тур 18 Маритиму2 : 2Спортинг

Отзывы и комментарии к матчу

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