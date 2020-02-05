  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Бенфика - Витория Гимарайнш смотреть онлайн 05.02.2021

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
5 Февраля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Примейра, 17-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
БенфикаГимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Витория Гимарайнш, который запланирован на 05 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 17-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Португалия Иву Виейра
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
17.12.2020 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Бенфика1 : 1 4 : 1Витория Гимарайнш
14.07.2020 Португалия - Примейра Тур 32 Бенфика2 : 0Витория Гимарайнш
04.01.2020 Португалия - Примейра Тур 15 Витория Гимарайнш0 : 1Бенфика
25.09.2019 Португалия - Кубок лиги Группа B. Тур 1 Бенфика0 : 0Витория Гимарайнш
19.01.2019 Португалия - Примейра Тур 18 Витория Гимарайнш0 : 1Бенфика
15.01.2019 Кубок Португалии 1/4 финала Витория Гимарайнш0 : 1Бенфика
10.08.2018 Португалия - Примейра Тур 1 Бенфика3 : 2Витория Гимарайнш
31.03.2018 Португалия - Примейра Тур 28 Бенфика2 : 0Витория Гимарайнш
05.11.2017 Португалия - Примейра Тур 11 Витория Гимарайнш1 : 3Бенфика
05.08.2017 Суперкубок Португалии Финал Бенфика3 : 1Витория Гимарайнш

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Бенфика - Витория Гимарайнш прямая трансляция 14.07.2020
    Бенфика - Витория Гимарайнш прямая трансляция 14.07.2020
    Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 14 июля 2020, вторник. 23:30 МСК. 32-й тур Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра...
  • Бенфика - Тондела 08.01.2021 прямая трансляция
    Бенфика - Тондела 08.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 8 января 2021, Пятница. 22:00 МСК. Примейра, 13-й тур Главный судья: Мануэл Оливейра...
  • Витория - Порту 30.12.2020 прямая трансляция
    Витория - Порту 30.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165 30 декабря 2020, Среда. 00:00 МСК. Примейра. 11-й тур Главный судья: Элдер...
  • Витория Гимарайнш - Спортинг 07.11.2020 прямая трансляция
    Витория Гимарайнш - Спортинг 07.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165 7 ноября 2020, Суббота. 23:30 МСК. Примейра. 7-й тур Главный судья: Уго...
  • Белененсеш – Гимарайнш смотреть онлайн 11.06.2020
    Белененсеш – Гимарайнш смотреть онлайн 11.06.2020
    Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 26-й тур Начало 11 июня 2020г в 21:00 мск...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close