Бенфика - Витория Гимарайнш смотреть онлайн 05.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Витория Гимарайнш, который запланирован на 05 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 17-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|Иву Виейра
|Жоау Энрикеш
|17.12.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 1
|14.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|2 : 0
|04.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|0 : 1
|25.09.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. Тур 1
|0 : 0
|19.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|0 : 1
|15.01.2019
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 1
|10.08.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|3 : 2
|31.03.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|2 : 0
|05.11.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|1 : 3
|05.08.2017
|Суперкубок Португалии
|Финал
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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