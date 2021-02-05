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Алавес - Вальядолид смотреть онлайн 05.02.2021

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
5 Февраля 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 22-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
АлавесВальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Алавес - Вальядолид, который запланирован на 05 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Алавес
Витория
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
Испания Фернандес Абелардо
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
25.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Вальядолид0 : 2Алавес
04.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Вальядолид1 : 0Алавес
09.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Алавес3 : 0Вальядолид
19.04.2019 Испания - Примера Тур 33 Алавес2 : 2Вальядолид
16.09.2018 Испания - Примера Тур 4 Вальядолид0 : 1Алавес
08.05.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 37 Алавес2 : 1Вальядолид
05.12.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 16 Вальядолид1 : 2Алавес
31.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 41 Алавес0 : 2Вальядолид
11.01.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 20 Вальядолид2 : 0Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

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