Алавес - Вальядолид смотреть онлайн 05.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Алавес - Вальядолид, который запланирован на 05 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Фернандес Абелардо
|Серхио Гонсалес
|25.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 2
|04.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 0
|09.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 13
|3 : 0
|19.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 2
|16.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 1
|08.05.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 37
|2 : 1
|05.12.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 16
|1 : 2
|31.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 41
|0 : 2
|11.01.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 20
|2 : 0
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