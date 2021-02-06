Фулхэм - Вест Хэм смотреть онлайн 06.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фулхэм - Вест Хэм, который запланирован на 06 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Скотт Паркер
|Дэвид Мойес
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 0
|22.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 1
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 2
|01.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 1
|30.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|3 : 0
|31.01.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|3 : 1
|01.09.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 0
|26.12.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 3
|02.10.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1
|02.05.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|3 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700 24 января 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Кубок Англии, 1/16 Финала Главный судья: Эндрю...
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062 5 января 2021, Вторник. 22:45 МСК. Кубок Англии, 1/2 Финала Главный судья: Майк Дин...
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700 30 июля 2020, четверг. 21:45 МСК. Плей-офф - 1/2 финала. Ответный матч Главный...
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700 28 августа 2020, Понедельник. 19:45 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Стюарт...
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460 19 августа 2020, Суббота. 14:30 МСК. АПЛ, 2 -й тур Главный судья: Майк Дин (Хесволл,...