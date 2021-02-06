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Фулхэм - Вест Хэм смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
6 Февраля 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 23-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
ФулхэмВест Хэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фулхэм - Вест Хэм, который запланирован на 06 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
07.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Фулхэм
22.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Вест Хэм Юнайтед3 : 1Фулхэм
15.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Фулхэм0 : 2Вест Хэм Юнайтед
01.01.2014 Англия - Премьер-лига Тур 20 Фулхэм2 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.11.2013 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вест Хэм Юнайтед3 : 0Фулхэм
31.01.2013 Англия - Премьер-лига Тур 24 Фулхэм3 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.09.2012 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вест Хэм Юнайтед3 : 0Фулхэм
26.12.2010 Англия - Премьер-лига Тур 19 Фулхэм1 : 3Вест Хэм Юнайтед
02.10.2010 Англия - Премьер-лига Тур 7 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Фулхэм
02.05.2010 Англия - Премьер-лига Тур 37 Фулхэм3 : 2Вест Хэм Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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