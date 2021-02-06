Бёрнли - Брайтон смотреть онлайн 06.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бёрнли - Брайтон, который запланирован на 06 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Шон Дайч
|Грэм Поттер
|06.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 0
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 2
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 1
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 3
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 0
|28.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 0
|16.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 0
|02.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|2 : 2
|22.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|1 : 1
|28.01.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 28
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 3 января 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. АПЛ, 17-й тур Главный судья: Крейг Поусон (Южный...
Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 26 августа 2020, Суббота. 22:00 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Андре Марринер...
Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 26 июля 2020, восркесенье. 18:00 МСК. 38-й тур Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс,...
Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 15 июля 2020, среда. 20:00 МСК. 36-й тур Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)...
Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 30 сентября 2020, Среда. 21:00 МСК. Кубок Английской Лиги , 1/8 финала Главный...