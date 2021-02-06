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Бёрнли - Брайтон смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
6 Февраля 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 23-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
БернлиБрайтон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бёрнли - Брайтон, который запланирован на 06 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
06.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Бёрнли
26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Бёрнли1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
14.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Бёрнли
09.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 26 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Бёрнли
08.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 16 Бёрнли1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
28.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 36 Бёрнли0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
16.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 18 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Бёрнли
02.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Бёрнли
22.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Бёрнли1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.01.2014 Англия - Чемпионшип Тур 28 Бёрнли0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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