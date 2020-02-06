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Манчестер Юнайтед - Эвертон смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
6 Февраля 2021, Суббота. 23:00 МСК. АПЛ, 23-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
НорвичЭвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Юнайтед - Эвертон, который запланирован на 06 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
23.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Эвертон0 : 2Манчестер Юнайтед
07.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Эвертон1 : 3Манчестер Юнайтед
01.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Эвертон1 : 1Манчестер Юнайтед
15.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Юнайтед1 : 1Эвертон
21.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Эвертон4 : 0Манчестер Юнайтед
28.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Юнайтед2 : 1Эвертон
01.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 22 Эвертон0 : 2Манчестер Юнайтед
17.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 5 Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
04.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 31 Манчестер Юнайтед1 : 1Эвертон
04.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 14 Эвертон1 : 1Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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