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Севилья - Хетафе смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
6 Февраля 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 22-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
СевильяХетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Хетафе, который запланирован на 06 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Севилья
Севилья
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
12.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Хетафе0 : 1Севилья
23.02.2020 Испания - Примера Тур 25 Хетафе0 : 3Севилья
27.10.2019 Испания - Примера Тур 10 Севилья2 : 0Хетафе
21.04.2019 Испания - Примера Тур 33 Хетафе3 : 0Севилья
16.09.2018 Испания - Примера Тур 4 Севилья0 : 2Хетафе
28.01.2018 Испания - Примера Тур 21 Севилья1 : 1Хетафе
27.08.2017 Испания - Примера Тур 2 Хетафе0 : 1Севилья
05.03.2016 Испания - Примера Тур 28 Хетафе1 : 1Севилья
24.10.2015 Испания - Примера Тур 9 Севилья5 : 0Хетафе
08.02.2015 Испания - Примера Тур 22 Хетафе2 : 1Севилья

Отзывы и комментарии к матчу

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