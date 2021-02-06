Севилья - Хетафе смотреть онлайн 06.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Хетафе, который запланирован на 06 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хулен Лопетеги
|Хосе Бордалас
|12.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 1
|23.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 3
|27.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 0
|21.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 33
|3 : 0
|16.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 2
|28.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 1
|27.08.2017
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 1
|05.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 1
|24.10.2015
|Испания - Примера
|Тур 9
|5 : 0
|08.02.2015
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 7 ноября 2020, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 9-й тур Главный судья:...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 23 января 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 20-й тур Главный судья: Гуильермо...
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000 12 декабря 2020, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 13-й тур Главный...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 19 декабря 2020, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 14-й тур Главный судья: Хесус Хиль...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 29 декабря 2020, Вторник. 19:00 МСК. Ла Лига, 16-й тур Главный судья: Сесар Сото...