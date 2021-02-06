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Леванте - Гранада смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
6 Февраля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 22-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания)
ЛевантеГранада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Леванте - Гранада, который запланирован на 05 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Гранада
Гранада
Главные тренеры
Испания Пако Лопес
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
01.11.2020 Испания - Примера Тур 8 Гранада1 : 1Леванте
08.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Леванте1 : 1Гранада
14.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Гранада1 : 2Леванте
21.04.2016 Испания - Примера Тур 34 Гранада5 : 1Леванте
12.12.2015 Испания - Примера Тур 15 Леванте1 : 2Гранада
23.02.2015 Испания - Примера Тур 24 Леванте2 : 1Гранада
25.09.2014 Испания - Примера Тур 5 Гранада0 : 1Леванте
31.03.2014 Испания - Примера Тур 31 Гранада0 : 2Леванте
03.11.2013 Испания - Примера Тур 12 Леванте0 : 1Гранада
18.03.2013 Испания - Примера Тур 28 Гранада1 : 1Леванте

Отзывы и комментарии к матчу

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