  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Дженоа - Наполи смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
6 Февраля 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 21-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия)
ДженоаНаполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дженоа - Наполи, который запланирован на 06 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Италия Давиде Баллардини
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
27.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Наполи6 : 0Дженоа
08.07.2020 Италия - Серия А Тур 31 Дженоа1 : 2Наполи
09.11.2019 Италия - Серия А Тур 12 Наполи0 : 0Дженоа
07.04.2019 Италия - Серия А Тур 31 Наполи1 : 1Дженоа
10.11.2018 Италия - Серия А Тур 12 Дженоа1 : 2Наполи
18.03.2018 Италия - Серия А Тур 29 Наполи1 : 0Дженоа
25.10.2017 Италия - Серия А Тур 10 Дженоа2 : 3Наполи
10.02.2017 Италия - Серия А Тур 24 Наполи2 : 0Дженоа
21.09.2016 Италия - Серия А Тур 5 Дженоа0 : 0Наполи
20.03.2016 Италия - Серия А Тур 30 Наполи3 : 1Дженоа

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Дженоа - Болонья 09.01.2021 прямая трансляция
    Дженоа - Болонья 09.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 9 января 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 17 -й тур Главный судья: Даниэле Довери...
  • Дженоа - Кальяри 24.01.2021 прямая трансляция
    Дженоа - Кальяри 24.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 24 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья: Марко Ди Белло...
  • Дженоа - Лацио 03.01.2021 прямая трансляция
    Дженоа - Лацио 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Джанпаоло...
  • Дженоа - Наполи прямая трансляция 8.07.2020
    Дженоа - Наполи прямая трансляция 8.07.2020
    Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 08 июля 2020, среда. 20:30 МСК . 31-й тур Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)...
  • Сампдория - Дженоа 01.11.2020 прямая трансляция
    Сампдория - Дженоа 01.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 1 ноября 2020, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 6 -й тур Главный судья: Федерико Ла...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close