Дженоа - Наполи смотреть онлайн 06.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дженоа - Наполи, который запланирован на 06 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давиде Баллардини
|Дженнаро Гаттузо
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 2
|6 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 2
|09.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 12
|0 : 0
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 1
|10.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 2
|18.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 0
|25.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 3
|10.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 0
|21.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 0
|20.03.2016
|Италия - Серия А
|Тур 30
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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