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Сассуоло - Специя смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
6 Февраля 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 21-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия)
СассуолоСпеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сассуоло - Специя, который запланирован на 06 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Специя
Специя
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
27.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Специя1 : 4Сассуоло
18.08.2019 Кубок Италии 3-й раунд Сассуоло1 : 0Специя
12.08.2017 Кубок Италии 3-й раунд Сассуоло2 : 0Специя

Отзывы и комментарии к матчу

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