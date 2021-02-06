Ювентус - Рома смотреть онлайн 06.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ювентус - Рома, который запланирован на 06 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Андреа Пирло
|Паулу Фонсека
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 2
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 3
|22.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 2
|12.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 0
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 0
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 0
|23.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 0
|30.07.2017
|Международный кубок чемпионов
|США
|1 : 1 4 : 5
|14.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 36
|3 : 1
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