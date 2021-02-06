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Ювентус - Рома смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
6 Февраля 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 21-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
ЮвентусРома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ювентус - Рома, который запланирован на 06 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ювентус
Турин
Рома
Рим
Главные тренеры
Италия Андреа Пирло
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
27.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Рома2 : 2Ювентус
01.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Ювентус1 : 3Рома
22.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус3 : 1Рома
12.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Рома1 : 2Ювентус
12.05.2019 Италия - Серия А Тур 36 Рома2 : 0Ювентус
22.12.2018 Италия - Серия А Тур 17 Ювентус1 : 0Рома
13.05.2018 Италия - Серия А Тур 37 Рома0 : 0Ювентус
23.12.2017 Италия - Серия А Тур 18 Ювентус1 : 0Рома
30.07.2017 Международный кубок чемпионов США Рома1 : 1 4 : 5Ювентус
14.05.2017 Италия - Серия А Тур 36 Рома3 : 1Ювентус
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура Серии A: «Ювентус» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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