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Аугсбург - Вольфсбург смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
6 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 20-й тур
АугсбургВольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аугсбург - Вольфсбург, который запланирован на 06 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
Германия Хайко Херрлих
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
04.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Вольфсбург0 : 0Аугсбург
16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Аугсбург1 : 2Вольфсбург
27.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Вольфсбург0 : 0Аугсбург
18.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург8 : 1Аугсбург
23.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 17 Аугсбург2 : 3Вольфсбург
13.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Вольфсбург0 : 0Аугсбург
25.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 13 Аугсбург2 : 1Вольфсбург
28.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 18 Вольфсбург1 : 2Аугсбург
27.08.2016 Германия - Бундеслига Тур 1 Аугсбург0 : 2Вольфсбург
23.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 31 Вольфсбург0 : 2Аугсбург

Отзывы и комментарии к матчу

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