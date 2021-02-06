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Майнц - Унион смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
6 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 20-й тур
МайнцУнион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Майнц - Унион, который запланирован на 06 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Майнц
Майнц
Унион
Берлин
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
02.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Унион4 : 0Майнц
27.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Унион1 : 1Майнц
09.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Майнц2 : 3Унион

Отзывы и комментарии к матчу

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